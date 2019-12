Europese bescherming voor beleggers

Consumenten waarvan vermogen belegd is, kunnen binnenkort door hun vermogensbeheerder verzocht worden om aanvullende informatie, of hebben dit verzoek inmiddels al gehad. Volgens nieuwe Europese regels (Mifid) krijgen banken namelijk met ingang van 1 november 2007 de plicht om meer van hun klanten te weten te komen om zo beter te kunnen bepalen of de klant bij het beleggen risico’s wil lopen. De (Europese) overheid wil met deze wetgeving consumenten meer tegen beleggingsrisico’s beschermen.

Vermogensbeheerders waaronder ook banken waar je een beleggingsrekening hebt lopen, bepalen zelf hoe ze aan de gewenste informatie komen en in welke vorm: de een verzendt een vragenlijst, de ander kiest voor het voeren van een gesprek met de klant. De Consumentenbond raadt consumenten aan de gevraagde informatie te geven. Daardoor kunnen banken de klanten beter begeleiden.

De bond adviseert consumenten die besluiten geen informatie te verschaffen vooraf goed navraag te doen bij hun vermogensbeheerder wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Vermogenbeheerders kunnen dit namelijk op verschillende manieren interpreteren: de een meent hierdoor dat de klant meer risicovol wil beleggen terwijl de ander dit juist ziet als een teken van behoudend vermogensbeheer.