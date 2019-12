Geen gratis XP voor Vista-klagers

De Consumentenbond heeft het meldpunt voor klachten over Windows Vista gesloten. In zes weken ontving de bond 5200 klachten over Vista, het nieuwe besturingssysteem van Microsoft.

Voor die grote hoeveelheid klachten kan Microsoft zijn ogen niet sluiten. Het bedrijf moet zijn verantwoordelijkheid nemen. De Consumentenbond wil dat mensen bij wie Vista niet goed werkt van Microsoft zonder meer de kans krijgen gratis over te stappen naar het oude systeem, XP. Microsoft weigert dat vooralsnog.

De Consumentenbond is teleurgesteld dat Microsoft niet méér wil doen om de problemen van deze Vista-gebruikers op te lossen. Binnenkort volgt nader overleg tussen de directies van de Consumentenbond en Microsoft.