Reisaanbieders zaten fout met internetprijzen

De reisorganisaties Aer Lingus, Jet2com, SkyEurope en Ryanair zijn teruggefloten door de Reclame Code Commissie. De door de Consumentenbond ingediende klachten over misleidende prijzen en overtreding van de Code Reisaanbiedingen zijn gegrond verklaard.

Eind mei lanceerde de Consumentenbond het ‘Meldpunt Reislokkertjes’. Uit de vele reacties en na nader onderzoek bleek dat Aer Lingus, Jet2com, SkyEurope en Ryanair in de maanden april en mei op hun websites reizen verkochten waarbij niet direct de volledige prijs inclusief belasting en toeslagen werd vermeld. De klant kwam er pas tijdens het boeken achter dat de werkelijke prijs hoger lag.

Inclusief-prijzen

De Reclame Code Commissie oordeelt dat reisaanbieders niet alleen in gidsen en in winkels de inclusief-prijzen moeten vermelden, maar ook op internet. De Consumentenbond houdt de komende maanden in de gaten in hoeverre dat gebeurt. Binnenkort buigt de Reclame Code Commissie zich ook nog over twee soortgelijke klachten die de bond heeft ingediend tegen Transavia.com en Wizzair.