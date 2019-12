Reisadviezen reisbureaus scoren een voldoende

De uitslag van de reisbureaumonitor 2007 van de Consumentenbond laat zien dat reisbureaus dit jaar een voldoende scoren voor het geven van reisadviezen. Vorig jaar was de gemiddelde score nog ruim voldoende.

Met name de volledigheid van adviezen laat te wensen over. Reisbureau VakantieXperts scoorde het beste in de reisbureaumonitor 2007. In de Reisgids van juli 2007 van de Consumentenbond is de volledige einduitslag gepubliceerd.

Mysteryshoppers van de Consumentenbond hebben de afgelopen maanden140 reisbureaus van de zes grootste reisbureauketens in Nederland en een groep onafhankelijke reisbureaus bezocht. Zij vroegen daar advies over vier verschillende reizen. Er werden telkens specifieke vragen over de reisbestemming gesteld, maar ook over de beste reistijd en welke reisorganisaties een bepaalde reis aanbieden.

Uitslag

VakantieXperts adviseert uiteindelijk het beste, gemiddeld 70% van het maximum te behalen aantal punten. Toerkoop en Arke zitten daar vlak achter met een gemiddelde van 68%. D-reizen heeft het laagste aantal punten met gemiddeld 57% van het maximum te behalen aantal punten.