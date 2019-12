Tafeltjedekje-maaltijd lekker maar erg zout

Tafeltjedekje-maaltijden vallen goed in de smaak bij de doelgroep. Bovendien bevatten de maaltijden genoeg groente en vezels en relatief weinig ongezond vet, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Maar er zijn ook minpunten. De maaltijden zijn erg zout en ze bevatten soms weinig vitaminen.



De Consumentenbond onderwierp 20 koelverse en diepvriesmaaltijden van 10 grote aanbieders aan een uitgebreid onderzoek. Het smaakpanel beoordeelt driekwart van de maaltijden als lekker (goed) tot erg lekker (zeer goed). Geen enkele maaltijd krijgt een onvoldoende voor smaak.



Zout

Alle onderzochte tafeltjedekje-maaltijden bevatten meer zout dan de 2 gram die een hoofdmaaltijd mag bevatten. Er zijn zelf twee maaltijden met 6 gram zout, en ook één met 8 gram. Daarmee zit je in één klap boven de zoutnorm van maximaal 6 gram zout per dag. De Consumentenbond heeft aanbieders van bezorgmaaltijden opgeroepen minder zout te gebruiken. Want wie vaak te veel zout eet, kan last krijgen van een hoge bloeddruk, wat op termijn kan leiden tot een beroerte of hartinfarct.