Tips voor goede wachtwoorden

In de praktijk blijkt dat vooral jongeren te gemakkelijk omgaan met het uitwisselen van wachtwoorden. Het is ook vaak lastig om een goed en veilig wachtwoord te verzinnen. Mocht het wachtwoord in verkeerde handen vallen dan kan dit bijvoorbeeld resulteren in identiteitsfraude of online pesten.



Campagne

Door commercials op televisie en internet en een kaartenactie op middelbare scholen krijgen jongeren tips bij het verzinnen van een goed en veilig wachtwoord. Een tip is bijvoorbeeld het verzinnen van een goed te onthouden onzin-zin waar van ieder woord de eerste letter wordt genomen die tezamen het wachtwoord vormen. Verder krijgen de jongeren het advies wachtwoorden vooral voor zich zelf te houden.