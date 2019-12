Is de computer voldoende veilig?

Valentijnsdag is hét moment om via internet anonieme liefdesbetuigingen te versturen. En dus is 14 februari 2007 ook dé aanleiding om te controleren of jouw computer wel voldoende veilig is. Het openen van een mailtje van een anonieme afzender en zeker de bijlage daarbij, of het bezoeken van een website waarnaar in het mailtje verwezen wordt, kan gevaarlijk zijn. Dat kun je beter niet doen, want dan loop je de kans op een besmetting van je computer. Internetcriminelen willen privé-gegevens van banknummers en creditkaarten stelen. Checklist

In ieder geval is het belangrijk je computer goed te beveiligen. Op deze website staat een checklist waarmee iedereen die Windows XP gebruikt op eenvoudige wijze kan controleren of in zijn computer essentiële zaken ten aanzien van veiligheid goed geregeld zijn.