Afronding meldpunt reislokkertjes

De Consumentenbond gaat een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie tegen 7 reisorganisaties die naar zijn oordeel nog misleiden met hun reisaanbiedingen. De Reclame Code Commissie moet uiteindelijk oordelen of er daadwerkelijk sprake is geweest van het overtreden van de Code Reisaanbiedingen. De bond sluit hiermee zijn actie rondom het meldpunt Reislokkertjes af.

Ook gaat de bond deze maand nog in overleg met de reisbranche over onder meer het onderdeel beschikbaarheid uit de Code Reisaanbiedingen. Het is voor consumenten, maar ook voor de Consumentenbond, lastig te achterhalen of een reisaanbieding in voldoende mate beschikbaar is zoals de Code voorschrijft. De branche heeft aangegeven dat de Code op dit onderdeel moeilijk na te leven is.

Aanpassing reisaanbiedingen

Twee weken geleden presenteerde de Consumentenbond de uitkomsten van het meldpunt Reislokkertjes waar consumenten misleidende reisaanbiedingen konden melden. Een tiental reisaanbieders heeft naar aanleiding hiervan zijn uitingen aangepast en in overeenstemming met de Code Reisaanbiedingen gebracht of heeft toegezegd dit te gaan dit doen. De bond heeft zijn lijst met overtreders van de Code inmiddels van de site gehaald.