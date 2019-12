Quiz begrijpelijkheid financiële bijsluiters

Complexe financiële producten, zoals bijvoorbeeld een hypotheek met een beleggingsverzekering, hebben tegenwoordig een financiële bijsluiter. Deze moet consumenten wijzen op de risico’s die zij lopen met een bepaald financieel product. Maar is de informatie uit de bijsluiter te begrijpen? <img height="147" hspace="0" src="/_$link-ref:'117212'_" width="147" align="right" border="0" mslinkref="true">

De Consumentenbond heeft op zijn website de Quiz Financiële Bijsluiter geplaatst, die de bond en consumenten inzicht moet geven in de begrijpelijkheid van financiële bijsluiters. De bond vindt eigenlijk dat financieel dienstverleners klanten goed moeten voorlichten over zowel de positieve als negatieve effecten van financiële producten. De financiële bijsluiter kan handig zijn voor een globale eerste kennismaking en om financiële producten wat met elkaar te vergelijken. Maar de informatie uit de bijsluiter is niet geschikt om er een definitieve keuze op te baseren.

Vanaf 1 oktober 2006 zijn aanbieders verplicht bij complexe financiële producten een bijsluiter mee te leveren. Met tekst en tabellen worden klanten gewezen op de risico’s van een bepaald product. Daarmee zou de informatie toegankelijker moeten zijn voor iedereen.

