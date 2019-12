Bepaal voor nieuwe hypotheek aflossingsvorm in 2008

Nieuws|Consumenten die nog dit jaar een hypotheek afsluiten moeten de mogelijkheid krijgen pas in 2008 te beslissen welke aflossingsvorm men wenst. In 2008 wordt het voor consumenten namelijk mogelijk aan het voordelige banksparen mee te doen. Zou men zich op dit moment bij de keuze voor een hypotheek beperken tot het huidige hypotheekaanbod, dan kan men zich in de vingers snijden.

De Consumentenbond wil dat hypotheekadviseurs de verkoop van hypotheken met beleggingspolissen en hybride hypotheken voor de rest van dit jaar staken. Zij moeten hun klanten op de hoogte stellen dat het banksparen er aan komt en eventueel adviseren een hypotheek te kiezen die tijdelijk (tot in 2008) aflossingsvrij is. Consumenten krijgen hierdoor de tijd in 2008 een weloverwogen keus te maken welke aflossingsvorm zij willen: tegen die tijd is bekend welke bankspaarproducten er op de markt zijn en onder welke voorwaarden.

Bij banksparen kan men via een geblokkeerde bankrekening sparen of beleggen voor de aflossing van de hypotheek, zonder dat over het opgebouwde tegoed belasting betaald hoeft te worden. Nu kan dat alleen via beleggings- of kapitaalverzekeringen waaraan hoge kosten verbonden zijn.