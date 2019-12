Bereikbaarheid banken geen groot probleem

Consumenten ervaren geen grote problemen met het bereiken van hun bank. Voor veel mensen is internetbankieren een goed alternatief voor het bankbezoek. Ouderen, gehandicapten en mensen zonder internetaansluiting kunnen wel problemen in de bereikbaarheid van een bank ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), waaraan ook de Consumentenbond deelneemt.

De Consumentenbond heeft in het MOB overeenstemming bereikt over een driejaarlijkse evaluatie van de bereikbaarheid van banken. Bij een verslechtering van de huidige situatie kunnen dan meteen maatregelen worden getroffen. Basisbankdiensten, zoals het opnemen en storten van geld moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Lokale initiatieven zoals een bankbus of de mogelijkheid tot het pinnen van geld bij een winkelier zijn vooralsnog goede oplossingen voor problemen op lokaal niveau.

Overstapservice

Iemand die jarenlang bankiert bij een bepaalde bank kan worden geconfronteerd met het vertrek van die bank uit zijn omgeving. In veel gevallen is er dan wel een andere bank die basisbetaaldiensten aanbiedt. Overstappen naar die bank is dan een oplossing. Het aantal mensen dat daadwerkelijk van bank wisselt, is tot op heden echter vrij beperkt, ondanks het bestaan van de Overstapservice. De Consumentenbond kijkt uit naar de evaluatie van het Ministerie van Financiƫn naar de Overstapservice die dit jaar nog zal plaatsvinden.