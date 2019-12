Mousserende wijn net zo goed als champagne

Wie met oud en nieuw de kurken wil laten knallen, hoeft niet per se te kiezen voor champagne. Een veel goedkopere mousserende wijn is vaak net zo lekker en goed, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

De bond liet zeven champagnes (gemiddelde prijs €22) en zeven mousserende wijnen (gemiddeld €8) testen door een groep van 42 consumenten en een panel van 7 experts. De belangrijkste conclusie: alle ‘bubbelwijn’ scoort redelijk tot goed en de champagnes zijn niet per definitie beter of lekkerder dan sekt of cava. Bovenaan staat een Duitse sekt van €7,70 (Henkell Trocken), terwijl de rij wordt gesloten door een echte champagne (Comte de Noiron) van €19. Bij het opstellen van de ranglijst is het gemiddelde genomen van het consumentenoordeel en het kwaliteitsoordeel van de experts.

Franse regio

Champagne mag alleen de naam ‘champagne’ dragen als de mousserende wijn wordt geproduceerd in de gelijknamige Franse regio. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 3 miljoen flessen champagne verkocht.