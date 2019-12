Dure wasdrogers niet beter

Wasdrogers verschillen flink in prijs, maar de prestaties ontlopen elkaar veel minder. Dure wasdrogers presteren dus niet beter.

Bij condensdrogers (waar het vocht in een bakje wordt opgevangen) is de duurste in de test van de Consumentenbond 870 euro, maar die van 370 euro doet het net zo goed. Die duurdere droogt wel snel, maar de was komt er gekreukter uit. Wel staan de goedkoopste drogers onderaan. Bij afvoerdrogers (wasdrogers met een slang die het water afvoert) zie je het zelfde beeld.

Snelheid

Afvoerdrogers zijn goedkoper in aanschaf en vreten minder energie. De was is sneller droog en komt er minder gekreukt uit. Maar het nadeel is dat je met een afvoerslang zit. Daarom kiezen 7 op de 10 mensen een condensdroger.

De was komt er overigens bij ieder apparaat droog uit. De verschillen zitten ‘m in de snelheid waarmee de apparaten een volle trommel drogen. De snelste droger doet daar anderhalf uur over, de langzaamste 20 minuten langer.