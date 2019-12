‘Eet minder zout’, leidt tot symposium Opzouten!

Twee ons groente, twee stuks fruit, vaker vis, meer bewegen en minder zout. Dat is in het kort het overheidsrecept voor een gezond leven. Het naleven van de ‘zoutnorm’ is in de praktijk echter nagenoeg onmogelijk. Om dit probleem te belichten organiseert de Consumentenbond 26 april het symposium Opzouten!

Met het oog op hart- en vaatziekten luidt het advies maximaal 6 gram zout per dag. Maar, hoe meet je dat af? Wat minder kwistig met het zoutvaatje lijkt de oplossing, maar zo simpel is het niet. Heel veel producten uit de supermarkt of van de bakker bevatten zout. Verreweg het meeste zout krijgen we ongemerkt binnen.

Wie verantwoordelijk

Wie is er verantwoordelijk voor naleving van de zoutnorm, de consument, de levensmiddelenindustrie of de overheid? Die vraag staat donderdag 26 april centraal bij het door de Consumentenbond georganiseerde symposium ‘Opzouten!’. Het symposium is bedoeld voor mensen die zich beroepsmatig bezighouden met voeding, maar er is ook een beperkt aantal plaatsen voor geïnteresseerde consumenten. Deelname is gratis, vooraf aanmelden is noodzakelijk. Meer informatie via: opzouten@consumentenbond.nl.

Link:

Bekijk de uitnodiging