Harde aanpak overgewicht

Overgewicht moet op álle mogelijkheden worden aangepakt. Het is tijd voor een duidelijk en daadkrachtig (preventie)beleid. De Consumentenbond roept Minister Klink op om zijn woorden in de Tweede Kamer, op 5 december 2007, om te zetten in actie. Alleen het onderwerp hoog op de agenda zetten is niet voldoende.

De Consumentenbond pleit voor een direct verbod op snoepreclames voor kinderen. Als de levensmiddelenindustrie geen gehoor geeft aan de oproep van de minister, zou er wetgeving moeten komen die ingrijpen mogelijk maakt. Verder wil de bond dat winkels en horeca een ruimer aanbod aan gezonde voeding verkopen en dat de etiketten op verpakkingen duidelijker worden zodat in één oogopslag te zien is of een product gezond is of niet. De wildgroei aan logo’s moet worden gestopt. De Voedsel- en Warenautoriteit moet misleidende voedings- en gezondheidsclaims direct aanpakken.

1 op de 10 Nederlanders te dik

De laatste 10 jaar is het aantal mensen met overgewicht en obesitas nationaal en internationaal sterk gestegen. Inmiddels kampt ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders met overgewicht. 1 op de 10 Nederlanders is officieel obees. Onder kinderen (4 – 15 jaar) is 14% van de jongens en 17% van de meisjes te dik. Dit aantal is de afgelopen jaren gegroeid.