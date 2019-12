Kennistest over televisies op 50PlusBeurs

De Consumentenbond staat op de 50PlusBeurs. Daar kunnen bezoekers meedoen aan een kennistest over televisies.

Van woensdag 19 tot en met zondag 23 september vindt in de Jaarbeurs in Utrecht voor de 15e keer de 50PlusBeurs plaats. Met ruim 600 stands, verdeeld over 6 hallen, met de thema’s Vakantie, Maatschappij, Welzijn en Zorg, Body&Soul, Vrije Tijd en Wonen.



Kraskaart

In hal 11, Vrije Tijd, presenteert de Consumentenbond zich met het thema Televisie. Bezoekers kunnen op een kraskaart vragen over tv’s beantwoorden. Deze vragen komen bijvoorbeeld uit testen van de Consumentenbond. Maar ook vragen over nieuwe ontwikkelingen, zoals High Definition, worden gesteld.

Juiste beantwoording wordt beloond met de MiniGids Televisie. Deze handzame gids maakt het kopen van een nieuwe televisie een stuk eenvoudiger. Leden die de stand bezoeken krijgen een gratis Digitaalgids.