Kiezen voor kwaliteit in de zorg weer iets makkelijker

Het ene ziekenhuis is het andere niet. De wachttijden verschillen en sommige ziekenhuizen hebben meer ervaring met de behandeling van bepaalde aandoeningen. Dat is handig om te weten als je geopereerd moet worden, maar tot voor kort was deze informatie niet beschikbaar. Mede op basis van onderzoeksresultaten van de Consumentenbond biedt de website kiesBeter.nl nu een goed overzicht voor enkele veelvoorkomende aandoeningen.

Op kiesBeter.nl zijn voortaan gegevens te raadplegen over hoe ziekenhuizen en behandelcentra de zorg hebben georganiseerd voor 6 veelvoorkomende aandoeningen: borstkanker, heup- en knieoperaties, incontinentie bij vrouwen, spataderen, staaroperaties en suikerziekte. In de toekomst wordt de informatie op de website uitgebreid met meer aandoeningen.

Kostbaar bezit

De Consumentenbond vindt het belangrijk dat patiënten en consumenten ook in de zorg kunnen kiezen voor kwaliteit. Vergelijken is in veel sectoren heel gebruikelijk. Maar juist wanneer het gaat om het meest kostbare bezit – je gezondheid – valt het niet mee om een afgewogen keuze te maken voor de juiste instelling of zorgverlener. Het initiatief van kiesBeter.nl brengt dat een stapje dichterbij.