Klacht ingediend bij Consumentenautoriteit tegen Biostabil

De Consumentenbond heeft de Consumentenautoriteit als toezichthouder gevraagd om handhavend op te treden tegen Tel Sell BV vanwege hun reclame voor de Biostabil. De bond doet dat omdat Tell Sell is doorgegaan met het uitzenden van commercials,die door het College van Beroep van de Stichting Reclame Code als misleidend werden beoordeeld.

Het is in de ogen van de bond noodzakelijk dat de Consumentenautoriteit snel en hard ingrijpt, omdat deze adverteerder er bij herhaling blijk van heeft gegeven zich niet te willen onderwerpen aan de regels van zelfregulering. De Consumentenautoriteit kan hiermee bovendien de aanvullende werking van publiekrechtelijke handhaving op het gebied van misleidende reclame duidelijk te maken. Waar zelfregulering tekort schiet om aan misleiding een einde te maken, is de Consumentenautoriteit aan zet, aldus de bond.

De Commissie had Tel Sell al op 12 maart 2007 aanbevolen om de reclame niet meer uit te zenden omdat reclame misleidend is en dus in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Die uitspraak is op 22 mei jl. nog eens bevestigd door het College van Beroep van de Reclame Code Commissie.