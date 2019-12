Klagen in de zorg veel te ingewikkeld

Wie ontevreden is over een medische behandeling en daarover wil klagen, raakt al snel verstrikt in een woud aan regels en instanties. Klagen in de zorg is haast hogere wiskunde, zo blijkt uit een inventarisatie van alle procedures, wetten en regels in de Gezondgids.

De Consumentenbond bepleit een drastische versimpeling van de medische klachtenprocedure. Net als bijvoorbeeld de reis- en meubelwereld moet ook de totale zorgsector worden uitgerust met laagdrempelig en onafhankelijk loket in de vorm van een geschillencommissie.

Complex

Nu is de wet- en regelgeving is nog erg complex en ondoorzichtig. Afhankelijk van het doel kan je als klager terecht bij een klachtenfunctionaris, een klachtencommissie, een regionaal tuchtcollege, de rechter, het Openbaar Ministerie of de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De onderlinge verschillen zijn groot. Zo is de klachtenfunctionaris van een ziekenhuis niet onafhankelijk, het medisch tuchtrecht is niet bedoeld voor schadevergoedingen en de gang naar de burgerrechter is ingewikkeld, lang en duur. En bij de ene instantie kan je wel in hoger beroep, bij de andere juist niet.