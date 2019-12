Koeling supermarkten te warm

Bederfelijke producten zoals vis, vlees en kaas worden in de supermarkt lang niet altijd goed gekoeld. Bij 6% van de onderzochte koelmeubels is de temperatuur hoger dan het etiket en de Warenwet voorschrijven, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Supermarkt Jumbo heeft zijn zaakjes het best op orde. Voorverpakte producten liggen daar zelden te warm. Ook C1000 koelt goed. Het slechtst scoren de vestigingen van de Natuurwinkel, Lidl en Plus. Door vis, vlees en kaas bij te hoge temperaturen te bewaren, neemt de kwaliteit van het product sneller af. De smaak gaat achteruit en het product kan eerder – nog voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum – bederven.

De Consumentenbond heeft de bevindingen gemeld aan de Voedsel en Waren Autoriteit. Bovendien vraagt de bond de slecht scorende supermarkten om opheldering én actie.

Thermometer

Naast het meten van de temperatuur is in iedere koeling ook gezocht naar de verplichte thermometer. In een kwart van de gevallen was die onvindbaar of onleesbaar, en nog eens 28 thermometers bleken defect.