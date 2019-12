Meergranen niet gezonder dan volkoren

Hoewel de naam anders doet vermoeden is meergranenbrood niet per definitie gezonder dan bruin- of volkorenbrood. Een grof uiterlijk en de suggestieve naam zeggen niets over het gehalte aan voedingsvezels, zo blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond.

Meergranen is geen garantie voor meer vezels. Zo bevat het meergranenbrood van Super de Boer (zonnevolgranen) en Aldi twee keer zo veel voedingsvezels als de meergranenvariant van Lidl. Daarmee lijkt het meergranenbrood van Lidl meer op witbrood dan op volkorenbrood. In de warenwet worden volkorenbrood, tarwebrood en witbrood apart omschreven. Van die drie bevat volkorenbrood veruit de meeste voedingsvezels. De Consumentenbond wil dat ook de term ‘meergranen’ in de warenwet wordt opgenomen, zodat consumenten niet langer misleid worden.

Soepele stoelgang

Voedingsvezels zorgen onder andere voor een goede werking van de darmen en een soepele stoelgang. Bovendien komt er steeds meer bewijs dat svezels bescherming bieden tegen hart- en vaatziekten en suikerziekte. Veel mensen krijgen dagelijks te weinig vezels binnen. Juist daarom is het belangrijk dat consumenten er vanuit kunnen gaan dat meergranenbrood vezelrijk is.