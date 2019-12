In tegenstelling tot wat veel mensen denken is ook colportage gebonden aan strenge wetgeving. De Consumentenbond wil weten of ondernemers die bij mensen thuis of tijdens een speciale bijeenkomsten of reisjes hun producten aan de man brengen de colportageregels naleven. Daartoe is nu een speciaal meldpunt geopend.

Vanuit de Colportagewet worden consumenten beschermd tegen opdringerige en overrompelende verkopers. In de wet is bijvoorbeeld geregeld dat er bij aankopen van € 34 of meer een schriftelijke overeenkomst (met handtekening van zowel verkoper als klant!) gemaakt moet worden. En als consument heb je bovendien 8 dagen bedenktijd, gerekend vanaf het moment dat de verkoper het contract aanbiedt bij de Kamer van Koophandel.

Contract ongeldig

Wanneer de verkoop niet aan alle formaliteiten voldoet, kan het contract ongeldig zijn. In dat geval ben je als koper niet aan de overeenkomst gebonden, ook niet als de wettelijke bedenktijd al verstreken is.

Meldpunt Foute Colportage

Uitgebreide informatie Foute Colportage