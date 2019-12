Koude douche na mobiel internetten op vakantie

Een week op vakantie in Kroatië, af en toe tien minuutjes internetten op je mobiele telefoon en bij thuiskomst een rekening op de mat van ruim € 1.600. Dit waargebeurde verhaal staat niet op zich. Veel meer vakantiegangers moeten rekening houden met een dergelijke koude douche.

De vakantieganger uit het voorbeeld had een paar keer de website van zijn favoriete voetbalclub bezocht, het weerbericht bekeken en zijn mail gelezen. Totale kosten € 1.632. En dat terwijl hij dacht dat hij voor € 9,95 per maand onbeperkt kon internetten. ‘Waar je ook bent’, had de verkoper nog gezegd. Inmiddels is de telefoonprovider zijn klant iets tegemoet gekomen. De rekening bedraagt nu € 560.

Moraal

De moraal van dit verhaal: Pas op met mobiel internetten in het buitenland. Buiten Nederland gelden extreem hoge tarieven. Betaal je in Nederland 25 eurocent per MB, in het buitenland is dat al snel honderd keer zo veel. De Consumentenbond heeft de telefoonmaatschappijen in april opgeroepen om hun klanten beter te informeren over de gevaren van mobiel internetten in het buitenland. Ook heeft de bond staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken om maatregelen gevraagd.