Onzekerheid blijft voor gedupeerden Ufoflug

Passagiers die een vlucht naar Marokko hadden geboekt via Ufoflug, blijven voorlopig nog in onzekerheid of hun vlucht doorgaat en of ze al dan niet hun geld kwijt zijn. De Consumentenbond wil naar aanleiding van deze kwestie wettelijke maatregelen om dergelijke praktijken te voorkomen.

Enkele weken geleden bleek dat Ufoflug via zijn website en via bureautjes vluchten heeft verkocht die niet bestaan. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Girjet, die de vluchten vanuit Nederland, Duitsland en Spanje naar Marokko tot nu toe uitvoerde, heeft voorlopig alle vluchten geannuleerd omdat Ufoflug niet met geld over de brug kwam. Inmiddels is volgens berichten in de media de Turkse eigenaar van Ufoflug in Spanje gearresteerd.

Informatie voor gedupeerden

Of passagiers hun geld terugkrijgen is onzeker. Het onderzoek van de Duitse politie loopt nog. Gedupeerden in Nederland hebben een website opgezet om klachten te bundelen: www.ufofluggedupeerden.nl. Ook op de website van de Consumentenautoriteit, www.consuwijzer.nl, staat informatie voor gedupeerden.

De Consumentenbond gaat bij de overheid aandringen op wettelijke maatregelen om te voorkomen dat consumenten het slachtoffer worden van organisaties als Ufoflug.