Opt-out periode voor Dexia-klanten bijna verstreken

Teleurgestelde klanten van Dexia Bank Nederland hebben tot en met 31 juli a.s. de tijd om een schriftelijke verklaring in te dienen (opt-out) bij notaris Kielstra te Den Haag waarin zij aangeven dat zij niet gebonden willen zijn aan de Duisenbergregeling. Doen zij dat niet of niet tijdig, dan geldt voor hen de algemeen verbindend verklaarde Duisenbergregeling.

U kunt een opt-out overwegen als uw rechtspositie sterk afwijkt van de “gemiddelde” Dexia-cliënt en als u niet op ziet tegen een rechtelijke procedure met alle kosten en onzekerheden die daarbij horen. Wilt u een snelle en redelijke oplossing zonder tussenkomst van de rechter dan hoeft u niks te doen, want dan is de Duisenbergregeling van toepassing.

Bij een opt-out heeft u geen recht op kwijtschelding volgens de Duisenbergregeling en moet u individueel een nieuwe regeling treffen, in principe via de rechter. Door een opt-out in te dienen worden uw betalingsverplichtingen ten opzichte van Dexia overigens niet opgeschort.

