Nieuw: geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen

Sinds 1 september is de nieuwe geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen geïnstalleerd. Consumenten die klachten over en problemen met particuliere onderwijsinstellingen hebben en die daar samen met de instelling niet uit komen, kunnen hun zaak voorleggen aan deze commissie met het verzoek zich hierover uit te spreken.

Alle problemen die na 1 april van dit jaar zijn ontstaan kunnen worden voorgelegd. De commissie geeft een voor beide partijen bindend advies.

De nieuwe geschillencommissie behandelt alleen klachten over onderwijsinstellingen die aangesloten zijn bij het Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland (PAEPON). De leden van PAEPON zijn werkzaam in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneneducatie (MBO) en het hoger onderwijs.

De Consumentenbond overlegt met PAEPON over de algemene consumentenvoorwaarden die voor de hele particuliere onderwijsbranche gaan gelden. De verwachting is dat deze voorwaarden aan het einde van dit jaar definitief zijn.

Voor meer informatie over deze en andere geschillencommissies kunt u terecht bij www.degeschillencommissie.nl.