Veel prijsverschil tussen internetproviders

Welke internetprovider is het beste? De Consumentenbond heeft een nieuw onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat er veel geld te verdienen valt door de internetprovider te kiezen die bij je internetgedrag past.

De Consumentenbond heeft 183 breedbandabonnementen onder de loep genomen, die zowel via de telefoonlijn (ADSL) als via de kabel internet aanbieden. Opvallend is dat de werkelijke snelheid van de snellere internetverblindingen opnieuw vaak stukken lager ligt dan de snelheid die de providers zelf aangeven.

Besparen

Een relatief ‘langzame’ verbinding is echter voldoende voor mensen die hun mail checken en surfen. Voor minder dan 200 euro per jaar ben je dan klaar. Maar sommige providers vragen in dezelfde snelheidscategorie honderden euro’s per jaar meer, terwijl ze van de bond geen betere totaalbeoordeling krijgen.

Op de virusfilters en de spamfilters die internetproviders aanbieden, kun je niet blind vertrouwen. De spamfilters krijgen een oordeel uiteenlopend van slecht tot zeer goed, de virusfilters van redelijk tot zeer goed.