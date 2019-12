Telfort moet klanten wijzen op opzegmogelijkheid

Telfort moet haar klanten, die van mobiel internet gebruik maken, alsnog een brief sturen dat zij van het contract af kunnen. De Consumentenbond heeft dat van het telecombedrijf geƫist.

Voor internetten onderweg via een mobiele telefoon of laptop, had Telfort een eigen techniek: Edge. Nu KPN het bedrijf heeft overgenomen, stopt Telfort met deze techniek. De klanten moeten over op het tragere GPRS of het snellere UMTS.

Klacht

Klanten die een mobiele telefoon hebben die alleen GPRS aankan, zullen dus merken dat hun internetverbinding langzamer wordt. UMTS heeft nog geen landelijke dekking en een nieuwe telefoon met UMTS kost bij Telfort tussen 59 en 200 euro.

Volgens de wet is Telfort verplicht de klanten actief te wijzen op de mogelijkheid dat zij het contract kunnen opzeggen, maar het telecombedrijf heeft dat nagelaten. Als Telfort niet op de eis van de Consumentenbond ingaat, dient de bond een klacht in bij toezichthouder OPTA.