Home

Nieuws

2007 Tevredenheid over digitale televisie Nieuws| Gepubliceerd op:25 oktober 2007

De Consumentenbond heeft een enquête gedaan naar digitale televisie onder 1.300 respondenten, representatief voor de Nederlandse bevolking. Mensen zijn best tevreden, zo blijkt.



Digitale televisie is aan een snelle opmars bezig; volgens recent onderzoek kijkt 40% van de huishoudens al digitaal. Betere beeldkwaliteit (42%) en groter zenderaanbod (33%) waren voor de huidige digitale kabelkijkers de belangrijkste redenen om over te stappen. Bij CanalDigitaal (satelliettelevisie) worden ook de lagere kosten genoemd (33%). Bij Digitenne (digitale ethertelevisie) is dat punt dé absolute nummer 1 reden met 56%. De Tele2 kijkers (digitale televisie via internet) noemen de triple play-aanbieding als hoofdreden (Tele2 biedt televisie alleen samen met telefonie en internet aan).



Tevreden

Over het algemeen zijn digitale kijkers tevreden over hun digitale tv-abonnement: 71% is tevreden tegenover 8% ontevreden. De Digitenne-kijkers zijn het minst tevreden over de beeldkwaliteit (55%). Hier staan wel lage kosten van 7 euro per maand tegenover.