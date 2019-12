Trein alternatief voor vliegvakantie

In de zomervakantie met de trein naar Zuid-Frankrijk of Italië? De Reisgids van de Consumentenbond onderzocht de mogelijkheden om per trein de vakantiebestemming in Europa te bereiken. Met meer beenruimte, een slaapcouchette en aankomst in het hart van de stad, kan de trein de concurrentie aan met het vliegtuig.

Europa kent diverse soorten internationale treinen die overdag of ’s nachts (slaaptrein) grote afstanden afleggen, er kan een fiets of auto mee en je kunt er een zitplaats of slaapplek (couchette) boeken.

Autoslaaptrein

Voor een retour met de slaaptrein van Utrecht naar Milaan in een zespersoons couchette variëren de prijzen van 132 euro tot 335 euro. Een retourtje met de Zon-Thalys naar Valence, Avignon of Marseille vanaf Utrecht varieert tussen de 137 en 336 euro. Voor goedkope tickets is het slim de reis tijdig te boeken.

Reizen met de Duitse autoslaaptrein is voor consumenten trouwens voordeliger dan met de Nederlandse slaaptrein. Bovendien rijdt de Duitse autoslaaptrein naar meer bestemmingen en gedurende een langere periode.