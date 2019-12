Uitstel nieuwe taxiwet

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft de taxibranche 3 maanden uitstel gegeven voor het invoeren van de nieuwe taxiwet. De Tweede Kamer is daar donderdag 31 mei 2007 in een spoedoverleg mee akkoord gegaan. Hiermee krijgt de branche meer tijd om het wachttarief voor vertrek te regelen.

De Consumentenbond roept de branche op nu snel met duidelijke tarieven te komen, zodat consumenten weten waar ze aan toe zijn als ze de taxi pakken. Consumenten willen graag kunnen vergelijken en kiezen. Duidelijke prijsinformatie is daarbij onontbeerlijk.

Duidelijke tarieven

In de nieuwe taxiwet staat dat taxi’s voortaan duidelijke informatie moeten bieden over hun tarieven en dat ze, naast een opstaptarief, alleen nog een prijs per kilometer in rekening mogen brengen. Als taxi’s moeten wachten op hun passagier voorafgaand aan hun rit is het niet meer dan redelijk dat hier een tarief voor in rekening wordt gebracht. De branche kan duidelijk communiceren welke tarieven er dan gelden.