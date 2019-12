Actie tegen Vliegtax gaat door

De regering wil in 2008 een belasting invoeren op vliegtickets. Deze heffing is bedoeld om consumenten te stimuleren tot minder milieubelastend gedrag. Het gaat om zo’n 25 euro per ticket. De Consumentenbond vindt dat de plannen in deze vorm van de baan moeten en voert actie tegen de Vliegtax om vijf redenen:

Er is nauwelijks een positief milieueffect. De belasting geldt niet voor vrachtvervoer en (buitenlandse) passagiers die op Schiphol overstappen. Dat is aan consumenten die op een ticket van bijvoorbeeld 100 euro 25% extra moeten betalen, niet uit te leggen. De belasting wordt één-op-één doorberekend aan de consument en hangt niet samen met het brandstofverbruik. De luchtvaartindustrie wordt niet gestimuleerd om zuinig te vliegen. Verouderde en extra vervuilende toestellen, bijvoorbeeld met weinig passagiers, worden niet aangepakt. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ gaat dus niet op. De opbrengsten van de belasting worden niet ingezet om het werkelijke probleem, de bijdrage van luchtvaart aan het broeikaseffect, aan te pakken.

Het milieuprobleem wordt dus misbruikt om een vakantiebelasting voor de Nederlandse consument in te voeren.

Bent u het met de Consumentenbond eens? Laat het weten via www.consumentenbond.nl/actueel/. Er zijn reeds 11.500 steunbetuigingen ontvangen.

