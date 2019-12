Websites luchtvaartmaatschappijen voldoen niet aan de wet

Van de boekingssites voor vliegtickets voldoet meer dan de helft niet aan de Europese consumentenwetgeving. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie in 16 landen. Nederlandse websites zijn niet onderzocht. Volgens de Consumentenbond is er voldoende aanleiding om dit ook in Nederland te onderzoeken. De bond vraagt de Consumentenautoriteit (CA) dan ook om niet alleen te monitoren of uitspraken van de Reclame Code Commissie worden nageleefd. De CA zou na moeten gaan of alle relevante Europese consumentenwetgeving wordt gerespecteerd op Nederlandse websites van luchtvaartmaatschappijen.

Het Europese onderzoek is toegespitst op drie elementen: prijzen exclusief toeslagen, aanbiedingen die niet te boeken zijn en algemene voorwaarden die onvindbaar zijn of alleen in het Engels. Commissaris Kuneva geeft de maatschappijen die hun zaken niet op orde hebben vier maanden de tijd om hun websites aan te passen, daarna volgen eventueel juridische stappen en een ‘zwarte lijst’.

Onderzoek bond

Uit onderzoek van de bond in mei 2007 naar de naleving van de Nederlandse Code Reisaanbiedingen (die onder andere voorschrijft dat prijzen inclusief onvermijdbare toeslagen moeten worden gepresenteerd) bleek dat een aantal reisorganisaties niet voldeed aan de geldende regels. De Reclame Code Commissie oordeelde na klachten van de bond dat Ryan Air, Transavia, SkyEurope, Jet2com, Aer Lingus en Wizzair in overtreding waren. Transavia en Wizzair zijn in hoger beroep gegaan.