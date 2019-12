Nummerbehoud wordt beter

Het overstappen naar een andere aanbieder van telefonie met behoud van je telefoonnummer moet in het vervolg beter gaan. Toezichthouder Opta heeft de telecombedrijven met ingang van 1 maart nieuwe regels opgelegd.



Het doel van de nieuwe regels is dat ‘nummerportabliteit’ makkelijker wordt. Zodat mensen ook sneller durven overstappen en de concurrentie dus beter werkt. Nummerportabiliteit betekent dat de consument het recht heeft om zijn telefoonnummer mee te nemen bij het afsluiten van een nieuw telefoonabonnement.



Termijn

Kern van de nieuwe regels is dat de ‘oude aanbieder’ het telefoonnummer van degene die overstapt tot een maand na afloop van het contract vasthoudt. Voorheen stond daar geen termijn voor. Daardoor kwam het voor dat het telefoonnummer niet meer beschikbaar was als de ‘nieuwe aanbieder’ in zijn procedure zover was dat hij met de oude aanbieder contact opnam.