Gratis schoolboeken een feit

Ouders hoeven vanaf schooljaar 2009-2010 niet meer te betalen voor boeken die worden gebruikt in het voortgezet onderwijs. Scholen krijgen vanaf dat schooljaar per leerling een budget waarmee zij boeken kunnen aanschaffen. De Consumentenbond heeft de afgelopen jaren intensief actie gevoerd tegen te dure schoolboeken, vanuit het principe dat degene die bepaalt ook betaalt.

Door scholen verantwoordelijk te maken voor de aanschaf en distributie van schoolboeken gaat ook hier het principe gelden dat wie betaalt ook bepaalt. Scholen zullen dan minder snel boeken voorschrijven die duurder zijn dan noodzakelijk of nooit gebruikt worden. Nederland voldoet nu eindelijk aan internationale afspraken over het kosteloos aanbieden van basis- en voortgezet onderwijs.

Petitie

8.000 ouders hebben de Consumentenbond de afgelopen jaren gesteund in zijn actie tegen te dure schoolboeken, door het ondertekenen van een petitie. De bond is tevreden dat de gratis schoolboeken nu eindelijk een feit zijn. Overigens krijgen ouders in schooljaar 2008/2009 een eenmalige tegemoetkoming van de overheid voor de aanschaf van schoolboeken.