Inzet verwijderingsbijdrage ondoorzichtig

De manier waarop producenten de verwijderingsbijdrage besteden is ondoorzichtig. Consumenten betalen dit bedrag bij de aankoop van een product zoals een TV of koelkast. De verwijderingsbijdrage is bedoeld voor de inzameling en verwerking van dergelijke producten.



In haar rapport ‘Gif voor Ghana’ stelt Greenpeace dat elektronica-afval uit Nederland onder andere in Ghana terechtkomt. De aanwezigheid van Nederlands elektronica-afval in Ghana duidt erop dat het systeem voor de inzameling en verwerking niet goed werkt. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat de verwijderingsbijdrage daadwerkelijk leidt tot verantwoorde verwerking en hergebruik van de producten. Op dit moment oefent VROM geen toezicht uit op de besteding van de gelden en de vaststelling van de hoogte van de bijdrage.

Onderzoeken

De bond roept het ministerie van VROM dan ook op om te onderzoeken hoe het kan dat elektronica-afval in Ghana belandt en wat hiertegen te doen is. Bovendien moet VROM beter toezicht gaan houden op de besteding en het effect van de verwijderingsbijdrage.