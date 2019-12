Consumentenervaringen: te laat diagnose gesteld

Volgens consumenten komt het vaak voor dat er te laat een diagnose wordt gesteld voor een ernstige ziekte zoals kanker of bij een hartinfarct. De ondervraagden geven aan in 90% van de gevallen een zorgverlener verantwoordelijk te achten voor deze vertraging. De Consumentenbond vraagt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dit belangrijke signaal verder te onderzoeken om feitelijk vast te stellen hoe vaak er een te late diagnose gesteld wordt.

Artsen moeten consumenten uitgebreid en duidelijk informeren als er sprake is van een te late diagnose. Het is belangrijk dat mogelijke schadelijke effecten en consequenties voor de behandeling duidelijk zijn voor consumenten. Consumenten hebben recht op een second opinion, artsen moeten hen wijzen op de mogelijkheden daarvoor. Daarnaast kunnen consumenten sinds 1 juni 2008 terecht bij de Geschillencommissie Zorginstellingen, waar klachten over behandelingen of medische missers kunnen worden ingediend.

Onderzoek

De Gezondgids van de Consumentenbond vroeg bijna vijf duizend consumenten of er in de afgelopen vijf jaar een diagnose bij ernstige ziekten zoals hartinfarct, beroerte of kanker te laat werd gesteld in hun directe omgeving. De uitkomsten geven aan dat er jaarlijks mogelijk 100 duizend keer een diagnose zo laat wordt gesteld, dat dit een slechter verloop van het ziekteproces tot gevolg heeft.