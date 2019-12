EU-voorstel over etiketten schiet te kort

Het voorstel van de Europese Commissie voor nieuwe regels op het gebied van etiketten en verpakking van voeding is een stap in de goede richting maar schiet op twee belangrijke punten te kort.

Om de wirwar aan voedingslogo’s (Klavertje, Ik Kies Bewust, Voedingsrichtlijn) tegen te gaan wil de commissie een nieuw systeem invoeren. Dat is een systeem waarbij op de voorkant van ieder product met een percentage van de dagelijkse hoeveelheid wordt aangegeven hoeveel calorieën, suiker, vet, verzadigd vet en zout het bevat. De Europese consumentenbonden pleiten echter voor het stoplichtsysteem, waarbij gekleurde bollen aangeven in hoeverre een product gezond is. De consument ziet dan in de winkel in één oogopslag waar hij aan toe is. Daarnaast voorzien de Europese plannen nog niet in een verplicht en uitgebreid systeem van voedingswaarde-informatie op de achterkant van de verpakking.

Aanpassing en verbetering

De Consumentenbond zal zich de komende maanden samen met diverse andere Europese consumentenorganisaties sterk maken voor aanpassing en verbetering van de plannen. De uiteindelijke beslissing valt in het Europees Parlement

