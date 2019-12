Prijsvergelijken bij boeken hotel loont

Consumenten zijn een dief van hun eigen portemonnee als ze het aanbod van hotelboekingssites niet met elkaar vergelijken. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat het verschil in prijs voor een tweepersoonskamer in hetzelfde hotel kan oplopen tot honderden euro’s.

De website van Toerkoop toont in 91% van alle gevallen het goedkoopste hotel, VakantieXperts scoort het slechts. De bond vergeleek de prijzen van 25 hotels op 10 boekingssites. Het grootste prijsverschil kwam aan het licht bij het Royal Eagle 4-sterrenhotel in Londen, €890 euro voor een tweepersoonskamer voor één nacht. Ebookers rekent €144 voor deze overnachting, het hotel zelf €1033. Uit het onderzoek blijkt ook dat het boeken van een kamer bij het hotel zelf niet de goedkoopste (maar ook niet altijd de duurste) manier is om een overnachting te regelen.

Moeilijk vergelijken

Vergelijken van hotelprijzen online is voor consumenten echter niet makkelijk. De opbouw van de totaalprijs is bij elke site anders. Het ontbijt is niet overal inbegrepen en of dat zo is wordt ook niet overal vermeld. Daarnaast worden er soms reserveringskosten berekend, en soms servicekosten of belastingen. Wat die servicekosten inhouden is niet duidelijk. De bijkomende kosten kunnen wel aardig oplopen, bij Expedia komen die kosten gemiddeld op €16 maar ze kunnen oplopen tot €83.

Kijk voor meer informatie naar Reizen: hotelboekingssites.