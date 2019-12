Openbaar en onafhankelijk onderzoek naar OV-Chipkaart

De Consumentenbond eist een openbaar en onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van de OV-Chipkaart. De verantwoordelijke bewindspersoon, staatsecretaris Huizinga zou dit onderzoek moeten instellen. De bond pleit namelijk al jaren voor een sterkere regie van de overheid op de invoering van de OV-Chipkaart.

Onderzoekers hebben de werking van de RFID-chip op de OV-Chipkaart deels weten bloot te leggen. Het onderzoek moet duidelijk maken wat de gevolgen hiervan zijn voor consumenten die de kaart nu al gebruiken en voor de werking van het systeem in de toekomst. Experts verwachten dat het een kwestie van tijd is voordat de chip volledig is gekraakt.

Maatschappelijk belang

Trans Link Systems, uitgever van de chipkaart, zegt dat er geen directe gevolgen zijn voor de veiligheid en laat TNO een onderzoek uitvoeren om deze conclusie te bevestigen. Omdat de invoering van de OV-Chipkaart van groot maatschappelijk belang is, wil de bond een openbaar en onafhankelijk onderzoek. Het risico is te groot om dit aan marktpartijen over te laten. De bond wijst er op dat Trans Link Systems een grote verantwoordelijkheid op zich neemt, mocht zij willens en wetens een kaart uitgeven die niet veilig is.