Pensioengegevens online beschikbaar

Binnen 3 jaar moet het voor consumenten mogelijk zijn met één druk op de knop een overzicht te krijgen van hun pensioengegevens. De Stichting Pensioenregister, een samenwerkingsverband van pensioenkoepels, verzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank, gaat alle Nederlandse pensioenregelingen via internet ontsluiten. De Consumentenbond pleit al sinds 2002 voor een dergelijk centraal register.

Via het pensioenregister kunnen consumenten in een oogopslag zien wat hun inkomen is op de oude dag. Het pensioenregister toont pensioeninformatie van alle werkgevers en het inkomen uit de AOW. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de verplichting uit de Pensioenwet per 1 januari 2011 een nationaal pensioenregister te voeren.

Uniform Pensioen Overzicht

In 2002 heeft de Consumentenbond de eerste stap gezet voor de oprichting van een centraal pensioenregister met zijn campagne ‘Pensioen duidelijkheid voor later’. Ook het Uniform Pensioen Overzicht, dat sinds dit jaar verplicht is, moet er aan bijdragen dat consumenten beter inzicht hebben in hun oudedag-inkomensvoorziening.