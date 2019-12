Aangepaste resultaten onderzoek banksparen Consumentenbond

De resultaten van Delta Lloyd in de beleggingsvariant zoals die gepubliceerd zijn in het onderzoek Banksparen van de Consumentenbond zijn ten onrechte vergeleken met de resultaten van de andere aanbieders uit de test. Delta Lloyd heeft de vraagstelling anders geïnterpreteerd waardoor vergelijking met de anderen niet meer mogelijk is. De overige gegevens van Delta Lloyd zoals bij banksparen spaarvariant zijn wel vergelijkbaar.

Op de website van de Consumentenbond zijn de betreffende resultaten van Delta Lloyd verwijderd. Zo snel als de vergelijkbare gegevens zijn doorgerekend, zal Delta Lloyd weer worden toegevoegd. Uit dit eerste onderzoek van de bond blijkt dat er discussie kan zijn over de manier waarop deze producten aan een vergelijkend warenonderzoek kunnen worden onderworpen. Desondanks concludeert de bond uit dit onderzoek dat banksparen een goed alternatief is voor het opbouwen van extra spaargeld voor de oude dag.

Sinds 1 januari 2008 is de Wet Banksparen van kracht en is het ook mogelijk fiscaal gunstig te sparen of te beleggen bij banken, voor de aflossing van de hypotheek of de inkomensvoorziening op de oude dag. De Consumentenbond heeft lang gelobbyd voor het doorbreken van het monopolie van verzekeraars voor het aanbieden van deze producten. Het is goed dat er met banksparen meer concurrentie komt op deze markt. De verwachting is dat tarieven en prijzen verder gaan dalen en er meer transparantie komt in deze markt.

