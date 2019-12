Losse aanvullende verzekering vaak niet mogelijk of extreem duur

Zorgverzekeraars doen met polissen voor 2009 op grote schaal aan koppelverkoop. Onderzoek van de Consumentenbond wijst uit dat het vaak niet mogelijk is om het basispakket bij verzekeraar A en een uitgebreide aanvullende polis bij verzekeraar B af te sluiten. En als het wel kan, dan is de premie in een aantal gevallen fors hoger.

Het kan voordelig zijn om het basispakket en een aanvullende polis bij verschillende verzekeraars af te sluiten. Maar in de praktijk blijkt dat bij 19 van de 38 verzekeraars niet mogelijk. Bij Aegon, ONVZ, De Friesland en CZ is het wel mogelijk om een losse aanvullende verzekering af te sluiten, maar dan alleen tegen een fors hogere premie. Aegon en ONVZ rekenen het dubbele. Consumenten worden met deze vormen van koppelverkoop gedwongen om het basispakket en de aanvullende verzekering bij hetzelfde bedrijf af te nemen. Daarmee beperken zorgverzekeraars de keuzevrijheid van de consument en ondermijnen ze de marktwerking.

Oproep

Strikt genomen overtreden de verzekeraars geen wetten of regels, maar beperking van de keuzevrijheid staat wel op gespannen voet met de Zorgverzekeringswet. De Consumentenbond roept verzekeraars daarom op om hun beleid aan te passen.