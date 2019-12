Tweede Kamer eist behoud niveau consumentenbescherming

De Consumentenbond roept het kabinet op een sterke vuist te maken in Europa tegen de achteruitgang van de rechtspositie van Nederlandse consumenten. De bond heeft zich de laatste maanden regelmatig kritisch uitgelaten over nieuwe Europese plannen voor het consumentenrecht. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft nu ingestemd met een motie die het kabinet oproept de consumentenbescherming in Nederland op tenminste hetzelfde niveau te houden. De dreigende inperking van bijvoorbeeld de huidige Nederlandse wettelijke garantietermijn is voor zowel de Tweede Kamer als de Consumentenbond onacceptabel.

Het kabinet heeft eerder al toegezegd zich te zullen verzetten tegen het uitkleden van de consumentenbescherming in Nederland door Europese regelgeving. Met deze motie op zak kán het kabinet niet toestaan dat dit Europese voorstel in de huidige vorm wordt aanvaard.

Harmonisatie

De Europese Commissie wil de rechten en plichten van consumenten en bedrijven in alle lidstaten gedeeltelijk gelijktrekken in een richtlijn. De richtlijn was oorspronkelijk bedoeld om het voor ondernemers makkelijker te maken om producten over de grens aan te bieden, en het vertrouwen van consumenten in kopen over de grens te vergroten. Daarbij zou een hoog niveau van consumentenbescherming worden gegarandeerd. Als het huidige voorstel echter wordt ingevoerd, zal het niveau van de consumentenbescherming in Nederland op essentiële onderdelen achteruit gaan. De Consumentenbond ziet niet in hoe hiermee het vertrouwen bij Nederlandse consumenten kan worden vergroot.