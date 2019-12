Bond presenteert uitkomsten meldpunt aan Ziggo

Bij het meldpunt ┬┤Ziggo┬┤ van de Consumentenbond zijn binnen 6 dagen totaal 14.664 meldingen binnengekomen. Voor een meldpunt van de bond een uniek record. De meeste klachten liggen op het vlak van internet en telefonie. Daarnaast geeft een groot deel van de melders aan zeer ontevreden te zijn over de informatievoorziening rond alle veranderingen en laat de bereikbaarheid van de klantenservice laat te wensen over.

Dinsdagavond 17 juni vindt een gesprek plaats tussen de bond en Ziggo. In dat gesprek zal de Consumentenbond pleiten voor compensatie en voor de mogelijkheid voor klanten om op te zeggen of niet te betalen voor de diensten zolang deze ondeugdelijk zijn. Daarnaast zal de bond er bij Ziggo op aandringen een actieplan te maken om problemen nu snel op te lossen en deze in de toekomst verder te vermijden.

Later deze week komt de bond met een aantal adviezen aan klanten van Ziggo over de stappen die zij zelf kunnen ondernemen.