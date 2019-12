Consument centraal bij Europese verkiezingen

Nederlandse politieke partijen in Europa moeten consumenten veel meer centraal stellen. In aanloop naar de Europese verkiezingen volgend jaar presenteert de Consumentenbond zes onderwerpen bij de verkiezingscommissies die meer aandacht en inzet nodig hebben:

consumenten(organisaties) moeten makkelijk gezamenlijk schadevergoeding kunnen eisen,

downloaden van muziek en films moet voor consumenten mogelijk blijven,

er moeten heldere etiketten op voedingsmiddelen komen,

overstappen bij breedbanddiensten moet eenvoudig zijn,

betere rechten voor luchtvaartpassagiers en een gemakkelijke toegang tot Europese geschilbeslechting,

en geen reclame direct aan patiënten door de farmaceutische bedrijven

Brussel heeft de consument met zijn wensen, eisen en behoeften steeds beter op het netvlies. Maar er is nog meer te doen! Aan de Nederlandse verkiezingscommissies de oproep zich samen met de bond in te spannen voor de belangen van de Nederlandse consument in Europa. Vooruitlopend op het Franse voorzitterschap van de Europese Unie heeft de Europese koepelorganisatie van consumentenbonden –BEUC- op een boodschappenlijst van 100 punten voor president Sarkozy opgesteld waarin ook de 6 aandachtspunten van de Consumentenbond terugkomen.