Energieconsumenten betalen 1 miljard euro teveel

Huishoudens en zakelijke afnemers in Nederland betalen meer dan 1 miljard Euro te veel voor transport van elektriciteit en gas. In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer vragen de Consumentenbond, MKB Nederland, Vereniging Eigen Huis, VEMW, Aedes vereniging van woningcorporaties en de Nederlandse Woonbond om een onderzoek door de Rekenkamer naar de effectiviteit van de huidige tariefregulering.

De vertegenwoordigers van de huishoudelijke en zakelijke afnemers in Nederland concluderen op basis van eigen onderzoek dat afnemers ten onrechte meer dan 1 miljard Euro te veel betalen aan hun energieleverancier. Per huishouden gaat het om 100 Euro. De organisaties eisen dat de energiebedrijven het te veel betaalde geld teruggeven aan de afnemers.

Onderzoek

Sinds 2007 pleit de bond al voor onderzoek naar het toezicht op transport van energie. Om consumenten te beschermen tegen een te hoge prijs voor het transport van energie zijn er wettelijke afspraken gemaakt over de hoeveelheid winst die energieleveranciers mogen maken op het transport. Het is dan wel noodzakelijk dat daar effectief toezicht op is.