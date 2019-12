Verzekeraars geef geld terug!

De ombudsman financiële dienstverlening stelt ten onrechte dat de overheid moet meebetalen aan compensatie voor gedupeerden van een woekerpolis afgesloten via een premiespaarregeling. Consumenten met een woekerpolis hebben schade geleden door de te hoge kosten die door verzekeraars in rekening worden gebracht op de beleggingsverzekering, niet door beëindiging van een andere fiscaal gunstige regeling.

Consumenten konden in het verleden deelnemen aan bedrijfsspaarregelingen als de spaarloonregeling en de premiespaarregeling. Met de afschaffing van de premiespaarregeling is het voordeel van die bedrijfsspaarregeling weliswaar komen te vervallen, maar aan de (regelgeving rond de) beleggingsverzekeringen is daarmee niets veranderd. Het is dan ook een verkeerde veronderstelling dat de opheffing van de premiespaarregeling de problemen van de beleggingsverzekering – de woekerpolisaffaire – ook maar deels in de hand heeft gewerkt. De woekerpolisaffaire gaat over te hoge kosten die door verzekeraars op ondoorzichtige wijze in rekening zijn gebracht en dat geldt ook voor beleggingsverzekeringen die zijn verkocht aan consumenten die voor de inleg hun premiespaarregeling aanwendden.