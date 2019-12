Geschillencommissie Zonwering van start

Per 1 april aanstaande start de Geschillencommissie Zonwering. Consumenten met een geschil over rolluiken, markiezen of zonwering kunnen vanaf die datum bij de geschillencommissie terecht. Voorwaarde is wel dat de overeenkomst is gesloten op of na 14 februari 2008.

De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben met de branchevereniging Romazo een akkoord bereikt over algemene voorwaarden voor consumenten en de oprichting van deze geschillencommissie.



Plichten

In de algemene voorwaarden is vastgelegd dat de zonweringbedrijven (die aangesloten zijn bij de branchevereniging) bij opdrachten boven de €250 altijd een schriftelijke offerte moeten uitbrengen. Ook is vastgelegd wat de plichten van de ondernemer zijn als de consument het niet eens is met de uitgevoerde werkzaamheden.

Het doel van de geschillencommissie is om geschillen tussen consumenten en ondernemers op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld te helpen.