Gesprek Ziggo en Consumentenbond

Op dinsdag 17 juni vond een gesprek tussen de Consumentenbond en Ziggo plaats naar aanleiding van het meldpunt ‘Ziggo’. Het kabelbedrijf zegde daarin toe binnen drie weken de achterstand bij haar klantenservice te hebben weggewerkt. Daarnaast wordt specifiek gekeken naar de klachten die via het meldpunt zijn binnengekomen en heeft de bond gepleit voor financiële compensatie van die mensen die sinds de fusie problemen hebben ondervonden met de internet- of telefoniedienst. Daar komt Ziggo uiterlijk maandag 23 juni op terug.

Analyse meldpunt

Bijna alle klachten (82%) zijn ontstaan na de fusie van Multikabel, @Home en Casema op 16 mei 2008. Rekeninghoudend met het aantal gebruikers per dienst zijn er verhoudingsgewijs veel internet- en telefonieklachten. De bereikbaarheid van de klantenservice laat zeer te wensen over: ruim 50% heeft langer dan 20 minuten in de wacht gestaan. 15% moest zelfs langer dan een uur wachten. Bovendien blijkt dat 61% van de klachten niet verholpen is en nog eens 15% slechts gedeeltelijk. Bijna 80% van de respondenten beoordeelt de informatievoorziening rond de fusie als slecht (29%) tot zeer slecht (49%).

